В Пензе отключили отопление в 14 домах из-за падения ледяной глыбы

В Пензе на проспекте Победы, 15 упавшая с крыши ледяная глыба повредила воздушный трубопровод. В 14 жилых домах и ряде социальных объектов отключили отопление и прекратили подачу горячей воды, сообщила днем пензенская энергосбытовая компания «Т Плюс» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензе из-за упавшей ледяной глыбы отключено отопление в 14 домах

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ В Пензе из-за упавшей ледяной глыбы отключено отопление в 14 домах

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

«Теплотрасса повреждена, наши специалисты выехали на место и приступают к ремонту. На время работ нам необходимо отключить отопление и горячую воду в жилых домах и социальных объектах, чьи адреса указаны на карточке», — говорится в сообщении.

Так, отопления нет в пяти домах на проспекте Победы, девяти домах на улице Вяземского, в детском саду № 111 «Орленок», Пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции, а также в одном административном здании.

Около 15:50 по местному времени «Т Плюс» опубликовало сообщение о завершении ремонтных работ на участке воздушной сети. «С нашей стороны подача тепла и горячей воды в дома восстановлена», — говорится в комментарии энергосбытовой компании.

Отмечается, что на внутридомовых коммуникациях по ул. Вяземского, 27 обнаружен дефект. Из-за этого тепло в отключенные ранее дома может поступить позже.

Марина Окорокова