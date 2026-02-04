Банк России предупредил о нелегальном кредиторе DigiCash

Банк России выявил на финансовом рынке организацию DigiCash, которая нелегально выдает займы, в том числе в криптовалюте. Регулятор внес сведения о кредиторе в предупредительный список, сообщили «Ъ» в пресс-службе ЦБ РФ.

С 7 октября по 9 декабря Банк России заблокировал 33 ресурса DigiCash. По данным регулятора, руководители проекта предлагают займы в криптовалюте или в рублях по курсу. Кредитор сразу предупреждает клиентов, что действует без разрешения ЦБ РФ.

Сотрудники DigiCash общались с заемщиками через мессенджеры и страницы в соцсетях. «Через эти же каналы в дальнейшем проводится сбор чувствительной персональной информации для агрессивного возврата долга»,— сообщила пресс-служба регулятора.

Банк России призвал быть внимательными при обращении в финансовые организации. Нелегальные кредиторы могут втянуть клиентов в преступные схемы, чтобы украсть у них деньги и имущество. Проверить, легально ли работает организация, можно на сайте Банка России, отметил регулятор.