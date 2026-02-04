В Ульяновске девушки украли для мошенников деньги из чужого сейфа, считая себя спецагентами ФСБ

Полиция Ульяновской области возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, В отдел полиции Заволжского района Ульяновска обратились две девушки — 17-ти и 19-ти лет — с заявлением о совершенном в отношении них мошенничестве.

В ходе дознания выяснилось, что 22 января старшая из заявительниц ответила на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником ФСБ, который сначала убеждал девушку в совершении в отношении нее мошеннических действий сотрудниками иностранных спецслужб, а потом убедил ее в необходимости оказать содействие спецслужбам и принять участие в спецоперации.

Мошенник направил заявительницу в квартиру другой девушки, которая проживала в квартире с родственниками. Познакомившись с «подругой по несчастью», 19-летняя заявительница выяснила, что ее новая 17-летняя знакомая также «оказывает содействие» ФСБ. Лжекуратор «из спецслужб» убедил девушек, что якобы иностранные агенты переводили денежные средства дяде младшей потерпевшей, которые тот хранил в сейфе по адресу проживания племянницы. Якобы эти сбережения предназначались для финансирования деятельности преступников на территории России. От девушек, пояснил «куратор», требовалось вскрыть сейф, изъять из него наличные средства и передать другому участнику «спецоперации». Для выполнения «миссии» мошенник перевел старшей заявительнице 25 тыс. руб. на покупку необходимых инструментов: молотка, лома и «болгарки».

Почувствовав себя спецагентами и следуя указаниям «куратора», девушки на полученные от него средства приобрели инструменты, посмотрели в сети Интернет соответствующие «видеоуроки» и взломали сейф, изъяв из него 1 млн руб.

Эти деньги старшая девушка упаковала в пакет и 30 января на такси отвезла в Казань, где передала их «спецагенту», указанному мошенниками.

Девушки признались, что осознали себя жертвами мошенничества только после общения с родственниками, после чего и обратились в полицию. Какой была реакция дяди 17-летней девушки, в полиции не раскрывают.

Андрей Васильев, Ульяновск