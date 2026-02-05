Банный ренессанс

Куда этой зимой идти за хорошим паром в Москве и ее окрестностях — рассказывает «Коммерсантъ Стиль».

Морозы еще держатся, а значит, самое время вспомнить старинную русскую традицию — посещение бани. Согреваться сейчас принято по-разному: есть бани с русскими программами парения, есть исторические комплексы с ритуалами, названными в честь именитых гостей прошлого, и есть с дизайнерским интерьером и новомодными техниками и программами. В целом их объединяет одно — стремление дать гостям возможность расслабиться, чуть замедлиться и почувствовать «легкость в теле необычайную».

Сандуновские бани

Адрес: Неглинная улица, дом 14, строение 3–7

Сандуновские бани, основанные в 1808 году,— это старейшие действующие бани в России. Они являются памятником архитектуры и объектом культурного наследия Москвы. Здесь с XIX века сохранились роскошные исторические интерьеры с элементами рококо, ренессанса, готики, классицизма, сталинского ампира. Завсегдатаями Сандуновских бань были множество знаменитостей: Пушкин, Чаадаев, Карамзин, Жуковский, Толстой, Гоголь и многие другие — список почти бесконечный. Любителям истории тут (в санитарные дни) с удовольствием проведут экскурсию. Сегодня Сандуны — это современный банный комплекс, использующий новейшие технологии и сохраняющий традиции русской бани с услугами парильщиков, воспитанников собственной академии. Здесь есть как общие (мужские и женские) отделения, так и номерные залы, которые можно забронировать только для своей компании — каждый из залов стилизован по-своему. В Сандунах легко можно провести целый день: не только попариться и освежиться в бассейне, но и посетить спа «Сандуны Восток», подстричься, сделать маникюр, тайский массаж, отдать вещи в прачечную, пообедать.

«В Сандунах мы знакомим гостей с эталонной атмосферой классической русской бани и стремимся сохранить преемственность поколений, приучая к особой культуре общественных парных. Мода приходит и уходит, а Сандуны сформировали и сохраняют традиции и свой культурный код уже более 200 лет»,— подчеркивает один из партнеров, идейный вдохновитель Игорь Егоров.

Mirris

Адрес: улица Лужники, дом 24/13

Новый банный комплекс для любителей уединения открылся в самом центре Москвы: это пять приватных банных вилл, в каждой из который — собственная релакс-зона, сад, нефритовая печь с изразцами и русскими орнаментами. Площадь каждой виллы — более 250 м, парной — 35 м, что очень удобно для компаний до десяти человек. Концепция Mirris вдохновлена атмосферой высокогорных регионов мира: через аромапарение на лекарственных травах, отвары, веники и древние ритуалы создается ощущение чистого воздуха высот и легкости.

«Бани Малевича»

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, парк Малевича, строение 3

Открывшийся летом прошлого года комплекс на Рублево-Успенском шоссе пользуется популярностью: в «Бани Малевича» нужно записываться сильно заранее — особенно в выходные и праздники. На площади 7 тыс. м разместились самый большой в столице женский общественный разряд, мужской на 130 мест с собственным выходом во двор, три двухэтажных банных дома, авторское спа-направление и ресторан русской кухни. Руководитель комплекса Ангелина Тримбашевская отмечает, что это первые общественные бани, построенные с нуля в хвойном парке: «Мы сознательно выбрали масштаб общественных бань и вписали его в лесную среду, не разрушая, а усиливая ее». Архитекторы создавали комплекс из камня, дерева и стекла с панорамным видом на сосновый лес. В интерьере преобладают натуральные материалы: дубовый ресепшен, песочные оттенки и зелень.

Усачевские бани

Адрес: улица Усачева, дом 10, строение 1

Усачевские бани — это исторический банный комплекс в Москве, работающий с 1934 года. Изначально построенные как баня для работников завода «Каучук», сегодня они открыты для всех и сохраняют традиции классической русской бани и живую банную культуру: сильный пар, чугунные печи, веники, купели с холодной и теплой водой. С конца 2000-х годов комплекс развивается с бережным отношением к истории: восстановлены интерьеры, сохранена архитектура и при этом добавлен современный комфорт. Усачевские бани — это общественные мужские разряды разных уровней и отдельное женское отделение. Здесь проходят как классические общественные парения, так и специальные программы. Пространство рассчитано на комфорт, приватность и отдых в спокойной обстановке.

«Жар-птица»

Адрес: улица Нижняя Масловка, дом 15

Здания банного комплекса «Жар-птица» построены в конце XIX века и включены в список культурно-исторического наследия Москвы. На этапе реконструкции была сохранена аутентичность этого места — здесь можно увидеть элементы первоначального декора. Сегодня это общественные бани, включающие мужской и женский разряды с выходом в общий зал, помещениями для спа-процедур, пространством для отдыха и рестораном. Есть шесть индивидуальных номерных бань, а также собственный паркинг для гостей. В меню индивидуальных парений — «Алеша Попович» (с дубовыми вениками на сенной перине), «Аленушка» (с дубовыми и березовыми вениками), «Добрыня Никитич» (с ингаляцией хреном, эвкалиптом или мятой) и другие. Работают бани до четырех утра.

Потаповские бани

Адрес: улица Академика Понтрягина, дом 14

Новый проект учредителей Усачевских бань, где работают мужское и женское отделения с тремя вариантами размещения: общая зона отдыха, столики за шторкой, VIP-кабинеты (в том числе и для «смешанного» посещения). Парные оснащены высокотехнологичными печами, обеспечивающими отличный пар (обновляется каждый час) и комфортные условия пребывания. После банных процедур можно окунуться в купели с холодной и теплой водой, отправиться на процедуры в спа или пообедать.

Cave

Адрес: Малая Семеновская улица, дом 6, корпус 1

Необычная баня в старинном особняке с запоминающимся интерьером и стенами, как в пещере. По сеансам проводятся тематические парения (расписание публикуется на сайте): один-два групповых захода в парную по 40 минут с использованием распаренных банных веников и трав. После сеанса можно окунуться в бассейн и отдохнуть в зоне релакса. Среди дополнительных услуг: массаж или медитация. Как уточняют создатели Cave, главная цель его посещения — это глубокое и телесное расслабление в условиях мягкого тепла (при температуре +45–40°С и влажности 80%).

Ирина Кириенко