В историческом центре Перми продается деловой центр за 670 млн рублей

В Перми продается здание бизнес-центра общей площадью 5,34 тыс. кв. м по ул. Максима Горького, 34. Как следует из информации на сайте «Авито», объект оценен в 670 млн руб., или 125,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Согласно объявлению, здание полностью сдано «в долгосрочную аренду одной организации». Окупаемость составит 12 лет. На территории есть подземная парковка на 25 машино-мест. Согласно 2ГИС, в здании действует 19 организаций, включая компанию по проектному инжинирингу, агентство недвижимости и юридические компании.

Здание БЦ «Горького, 34» уже выставлялось на продажу в 2019 году. Тогда объект, принадлежащий ООО «Нефтехимснаб» пермского бизнесмена Владимира Матыцина, был оценен в 419 млн руб, позднее его стоимость увеличивалась до 520 млн руб. Как и в прошлый раз, актив реализует АН «Ника».