Ушаков: Россия без ДСНВ будет действовать на основе анализа обстановки

Россия не получила ответ США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который истекает 5 февраля, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, в этих обстоятельствах Россия будет действовать ответственно, на основе анализа общей обстановки в области безопасности.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Остаемся открытыми для поиска переговорных путей обеспечения стратегической стабильности»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает завтра. До этого между странами существовал Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Президент США Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа так и не дал. В начале января он заявил, что можно заключить соглашение «получше».

Лусине Баласян