Задержанный после перестрелки на Рублевке мужчина признался в убийстве таксиста

Мужчина, задержанный после перестрелки с полицейскими на Рублевском шоссе, признал свою причастность к убийству водителя такси. Видео допроса опубликовала пресс-служба СКР по Москве.

Задержанного подозревают в убийстве двух человек — 39-летнего жителя Пензенской области и таксиста в Москве. По данным СКР, мужчина признал причастность к убийству водителя и к «другим преступлениям».

Сегодня ночью силовики пытались задержать мужчину и его сообщника. Фигурантов нашли в одном из домов на Рублевском шоссе. Мужчины устроили перестрелку с полицией. Один из подозреваемых был убит, второй задержан.

По данным МВД, фигуранты похитили мужчину из Пензенской области 29 января «на почве выяснения личных отношений и из корыстных побуждений». Позднее заложника убили. У убитого и его жены украли деньги и ювелирные изделия.

Второй жертвой злоумышленников стал таксист, который привез их из Самарской области в Москву. Водитель согласился довезти мужчин за 85 тыс. руб., но по прибытии они отказались платить. Тело водителя «с признаками насильственной смерти» нашли сегодня на парковке вблизи улицы Большой Филевской.

Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве (ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (ст. 222 УК РФ), похищении человека по предварительному сговору из корыстных побуждений (п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), о разбое с причинением тяжкого вреда (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ).

По данным пензенского агентства «РИАПО», одного из подозреваемых зовут Михаил Леонтьев. В 2015 году он был приговорен к 23 годам колонии строгого режима за убийство двух человек.