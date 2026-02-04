NYT: украинцы готовы к территориальным уступкам ради достижения мира

Жители Украины готовы поддержать мирное урегулирование военного конфликта, даже если это будет означать территориальные уступки, следует из данных опроса украинцев, с которыми ознакомилась американская газета The New York Times (NYT).

Опрос провели в Киевском международном институте социологии. 40% опрошенных поддержали отказ от районов Донбасса, которые находятся под контролем Украины, в обмен на получение гарантий безопасности. Как пишет NYT, в мае 2022 года 82% опрошенных выступали против территориальных уступок. Однако результаты опросов не поддаются прямому сравнению, поскольку в более раннем опросе не говорилось о гарантиях безопасности, отметили в газете.

Сегодня в Абу-Даби начался второй раунд переговоров делегаций России и Украины при участии США. Первый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23–24 января. По его итогам стороны в том числе согласовали мораторий на удары по энергетическим объектам до 1 февраля.

Виктор Буй