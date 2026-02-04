Валовые выбросы на ММК снизились на 32% за восемь лет

В 2025 году валовые выбросы загрязняющих веществ Магнитогорского металлургического комбината в атмосферу снизились на 32,2%, или на 65,7 тыс. т, по сравнению с 2017 годом, сообщает пресс-служба компании.

По оценкам ММК, за девять лет качество воздуха в городе улучшилось в четыре раза. С 2018 года организация участвует в федеральном проекте «Чистый воздух», созданном для снижения количества выбросов загрязняющих веществ в муниципалитетах страны.

Сейчас на предприятии 35 объектов оснащены автоматизированными системами контроля выбросов. Информация с них в онлайн-режиме передается в Росприроднадзор и диспетчерский экологический комплекс ММК, где контролируется состояние оборудования и анализируется рассеивание загрязняющих веществ в воздухе.