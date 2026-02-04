В Татарстане на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту образовательных учреждений выделили 604,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Татарстане на капремонт школ направят 570,9 млн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Наибольший объем средств предусмотрен на ремонт школы № 4 в Нурлате — 127,3 млн руб. Также капитальный ремонт с приобретением мебели, оборудования и инвентаря пройдет в Нурминской школе Балтасинского района, школе № 89 в Казани, Бехтеревской школе Елабужского района, Татарско-Сарсазской школе Чистопольского района, Ахметьевской школе Алькеевского района, школе № 1 в Елабуге, Старокырлайской и Разъезд-Корсинской школах Арского района.

Кроме того, дополнительно 33,8 млн руб. выделили на капремонт спортивной школы олимпийского резерва «Барс» в Казани.

Финансирование предусмотрено из федерального и республиканского бюджетов, завершить работы планируется до 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

