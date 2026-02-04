«Россети Тюмень» направили более 46 млн на оснащение ЛЭП Тюменской области современным проводом

В 2025 году «Россети Тюмень» смонтировали порядка 118 километров самонесущего изолированного провода (СИП) на линиях электропередачи в Тюменской области. На проведение работ системообразующая сетевая организация направила более 46 млн рублей.



СИП обладает повышенной износостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам, гололедообразованию, налипанию снега и иным неблагоприятным погодным условиям. Специалисты применяют СИП как при строительстве новых линий электропередачи, так и при плановом ремонте существующих энергообъектов. В прошлом году современным проводом оснастили ЛЭП классом напряжения 0,4-10 кВ в Сладковском, Вагайском и Заводоуковском муниципальных округах. При этом более 40 километров линий электропередачи с использованием СИП обновили на территории Тюменского района.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Применение современного оборудования и материалов на энергообъектах позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и снизить потери электроэнергии.

АО «Россети Тюмень»