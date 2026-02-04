В Ульяновской области рекомендуют отменить занятия в школах 5 февраля

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области в связи с низкими температурами воздуха рекомендует директорам всех школ региона отменить занятия 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Учитывая большую разницу температур на территории региона, ветер, гололедные явления, в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся рекомендуем руководителям общеобразовательных организаций муниципальных образований своевременно принять решение об организации образовательной деятельности 5 февраля 2026 года, согласовав решение с учредителем»,— отмечается в сообщении регионального министерства.

Информацию об отмене занятий необходимо разместить на официальных сайтах школ, электронных дневниках, родительских чатах не позднее 19:00 (MSK+1) 4 февраля.

По сведениям Ульяновского гидрометеоцентра в ночь с 4 на 5 февраля и утром 5 февраля 2026 года на территории региона ожидается понижение температуры воздуха до -32 °C, в Ульяновске — до -30 °C. Днем столбик термометра поднимется до -14-19 °C.

Андрей Сазонов