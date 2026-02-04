В Челябинске запустят серийное производство двигателей для скоростных поездов

Челябинское предприятие АО «Русские электрические двигатели» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») в феврале приступит к серийному производству тягового асинхронного электродвигателя (ТАД 650), разработанного для поездов высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Ежегодно в среднем планируется выпускать 200 подобных устройств. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Уральские динамические машины» (управляющая компания АО «РЭД») Дмитрий Туманов во время пресс-тура на предприятие.

Заказчиком первой партии электродвигателей является группа «Синара». Контракт на изготовление оборудования рассчитан на три года, в рамках него подрядчик намерен поставить 43 устройства. На один высокоскоростной поезд необходимо 16 электродвигателей. По словам Дмитрия Туманова, первый поезд планируют запустить в 2027 году.

Гендиректор УДМ также поделился, что разработка двигателя заняла 18 месяцев. В настоящий момент готово пять экспонатов, прошедших тестирование. Изначально запустить двигатели в серийное производство планировалось в ноябре 2025 года, но сроки сместили для проведения более сложных испытаний. Объем инвестиций не раскрывается.

«Двигатель установят в поезд, который будет разгоняться до 400 км/ч. Нужна надежность, потому что перевозить людей на такой скорости — большая ответственность. Во время теста мы в два раза увеличили нагрузку на двигатель, чтобы получить гарантированный результат запаса прочности»,— рассказал Дмитрий Туманов.

По его словам, аналогов подобных электродвигателей в мире нет. Вес устройства составляет всего 750 кг, а мощность — 650 кВт.

«Сложность заключалась в тех параметрах, которые были заданы: масса, габариты и мощность, которую необходимо получить в таком маленьком изделии»,— отметил Дмитрий Туманов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле текущего года между правительством Челябинской области и группой «Синара» на международной промышленной выставке «Иннопром-2024» было подписано соглашение о сотрудничестве. В том числе оно предполагало производство электродвигателей для первого российского высокоскоростного электропоезда.

Ольга Воробьева