Экс-председателя суда в Башкирии признали виновным в передаче взятки следователю

Октябрьский городской суд вынес приговор бывшему судье Бижбулякского межрайонного суда Марселю Багаутдинову.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, он признан виновным в посредничестве во взяточничестве с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 291.1 УК).

Как было установлено в суде, летом 2022 года судья выступил посредником между следователем районного отдела полиции и подозреваемым в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ): они договорились о прекращении уголовного дела. Позднее судья положил в бардачок автомобиля следователя 50 тыс. руб., всего сумма взятки должна была составить 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

В управлении СКР по Башкирии добавили, что следователь не стал брать взятку и сообщил о намерении судьи в УФСБ.

Подсудимый признал вину.

По приговору суда Марсель Багаутдинов может провести в колонии общего режима четыре с половиной года. Он также оштрафован на 500 тыс. руб. и лишен права в течение двух лет занимать должности в правоохранительной системе.

Подозреваемый в растрате ранее был осужден за дачу взятки. Приговор — 250 тыс. руб. штрафа.

Марсель Багаутдинов был назначен председателем Бижбулякского межрайонного суда в октябре 2015 года. В 2023 году квалификационная коллегия судей досрочно прекратила его полномочия судьи.

Олег Вахитов