Курганца будут судить за фиктивную прописку 20 иностранцев

Отдел полиции №3 УМВД России по Кургану направил в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в фиктивной прописке в своей квартире порядка 20 иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Установлено, что с просьбами поставить иностранцев на учет к горожанину обращались знакомые. В феврале-апреле 2025 года он несколько раз приходил в многофункциональный центр и прописывал уроженцев соседних стран в своей двухкомнатной квартире. На самом же деле курганец проживал там с семьей, иностранцы в помещении не находились. В благодарность мигранты проводили у горожанина ремонтные работы либо передавали ему деньги.

Виталина Ярховска