Армения планирует подготовить текст новой конституции к марту

Правительство Армении считает приоритетом завершение работы над текстом новой конституции страны в 2026 году. Об этом заявила министр юстиции республики Србуи Галян. Она подчеркнула, что форма правления в стране не изменится и останется парламентской.

«Мы не будем отклоняться от сроков, о которых неоднократно говорили, и месяцем подведения итогов нашей работы по-прежнему остается март. То есть к марту у нас будет текст, который будет опубликован», —заявила Србуи Галян журналистам (цитата по ArmenPress). Дата референдума о принятии новой конституции пока не определена.

В конституции Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует его исключить, после чего будет готов подписывать мирное соглашение.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснял, что эта мера необходима не из-за азербайджанских требований, а из-за стремления адаптироваться к новым геополитическим реалиям. Референдум по принятию новой редакции основного закона страны планируется организовать уже после парламентских выборов, которые пройдут в июне.

Лусине Баласян