Россельхознадзор выявил нарушения в Казанском зооботсаду
Управление Россельхознадзора по Татарстану провело проверку Казанский зооботсада и выявило нарушения требований к содержанию животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Россельхознадзор выявил нарушения в Казанском зооботсаду
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Инспекторы установили, что в учреждении отсутствует установленный санитарный день для генеральной уборки и дезинфекции. В помещении кормокухни выявили повреждения пола и следы плесени.
Кроме того, в ветеринарном пункте отсутствуют условия для изоляции больных животных, а проходящие лечение особи находились в санитарно-карантинной зоне, что противоречит установленным нормам.
Также выявлены повреждения стен, а в помещениях экзотариума обнаружены насекомые и грызуны, что создает риски для здоровья животных и сотрудников.
По итогам проверки руководству зооботсада выдано предписание об устранении нарушений.