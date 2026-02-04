Управление Россельхознадзора по Татарстану провело проверку Казанский зооботсада и выявило нарушения требований к содержанию животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор выявил нарушения в Казанском зооботсаду

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Россельхознадзор выявил нарушения в Казанском зооботсаду

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Инспекторы установили, что в учреждении отсутствует установленный санитарный день для генеральной уборки и дезинфекции. В помещении кормокухни выявили повреждения пола и следы плесени.

Кроме того, в ветеринарном пункте отсутствуют условия для изоляции больных животных, а проходящие лечение особи находились в санитарно-карантинной зоне, что противоречит установленным нормам.

Также выявлены повреждения стен, а в помещениях экзотариума обнаружены насекомые и грызуны, что создает риски для здоровья животных и сотрудников.

По итогам проверки руководству зооботсада выдано предписание об устранении нарушений.

Анна Кайдалова