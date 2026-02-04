Курганского экс-силовика осудили на семь лет за гибель пешехода в ДТП

Далматовский районный суд признал виновным бывшего сотрудника правоохранительных органов в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пешехода (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что ранним утром 19 октября 2024 года водитель Mazda 6 ехал по Далматово. Двигаясь в темное время суток без фар дальнего и ближнего света, он сбил местную жительницу, находившуюся на дороге. От полученных травм она погибла на месте. Полицейский скрылся с места аварии.

Горожанина задержали в тот же день. Вину в совершении преступления он не признал. Помимо основного наказания, фигуранта лишили права управления транспортными средствами на два года.

Виталина Ярховска