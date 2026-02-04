Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Project88: Вьетнам тайно готовится к новому вторжению США

Вьетнамские военные разрабатывают план на случай нового вторжения США в страну — об этом пишет правозащитная организация Project88 со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении секретные документы. Из них следует, что даже в те моменты, когда власти Вьетнама договаривались о тесном сотрудничестве с США, местные военные разрабатывали планы на случай возможного американского вторжения и рассматривали США как воинственную и агрессивную державу.

В распоряжении организации оказался подготовленный Министерством обороны Вьетнама в августе 2024 года «План на второе вторжение со стороны США». Как отмечает газета The Times, такой план был подготовлен меньше чем через год, после того как в 2023 году США и Вьетнам подписали договор о «всестороннем стратегическом партнерстве».

Как следует из плана, власти Вьетнама, в частности, опасаются, что США могут стремиться подорвать власть Коммунистической партии в стране и сменить режим, используя «нетрадиционные форматы военных действий» и даже прибегнув к «полномасштабному вторжению». По мнению вьетнамских военных, в таком случае США могут использовать географические особенности Вьетнама, в частности, протяженную береговую линию. «Хотя в настоящий момент риск войны против Вьетнама невысок, из-за воинственного характера США нам нужно быть бдительными и не дать США и их союзникам "создать предлог" для начала агрессивной войны против нашей страны»,— цитирует документ Project88.

Яна Рождественская

Главные фотографии войны во Вьетнаме

«Напалм во Вьетнаме», Ник Ут. 8 июня 1972 года.&lt;br>В деревне Чангбанг к северо-западу от Сайгона шли ожесточенные бои между северовьетнамской и южновьетнамской армиями. Когда местные жители, среди которых и Ким Фук (в центре) покидали деревню, пилот южновьетнамских ВВС по ошибке принял эту группу за солдат и атаковал их напалмовыми бомбами. 9-летняя Ким Фук скинула с себя горящую одежду. Фотограф Ник Ут доставил пострадавших детей в госпиталь Кути. Врачи были уверены, что девочка не выживет. В последствии она получила мировую известность благодаря фотографии, переехала в Канаду и стала послом доброй воли ООН

«Напалм во Вьетнаме», Ник Ут. 8 июня 1972 года.
В деревне Чангбанг к северо-западу от Сайгона шли ожесточенные бои между северовьетнамской и южновьетнамской армиями. Когда местные жители, среди которых и Ким Фук (в центре) покидали деревню, пилот южновьетнамских ВВС по ошибке принял эту группу за солдат и атаковал их напалмовыми бомбами. 9-летняя Ким Фук скинула с себя горящую одежду. Фотограф Ник Ут доставил пострадавших детей в госпиталь Кути. Врачи были уверены, что девочка не выживет. В последствии она получила мировую известность благодаря фотографии, переехала в Канаду и стала послом доброй воли ООН

Фото: AP / Nick Ut

Хорст Фаас. 1 марта 1965. «Американские вертолеты прикрывают наступление южно вьетнамских войск под Тэйнином»&lt;br>В начале марта 1965 года Южновьетнамские ВВС совместно с военными из США начали операцию «Раскаты грома» — масштабные бомбардировки северовьетнамских позиций. Удары наносились по гражданским объектам и рисовым полям, чтобы вызвать панику и неурожай в Северном Вьетнаме

Хорст Фаас. 1 марта 1965. «Американские вертолеты прикрывают наступление южно вьетнамских войск под Тэйнином»
В начале марта 1965 года Южновьетнамские ВВС совместно с военными из США начали операцию «Раскаты грома» — масштабные бомбардировки северовьетнамских позиций. Удары наносились по гражданским объектам и рисовым полям, чтобы вызвать панику и неурожай в Северном Вьетнаме

Фото: AP / Horst Faas

Хорст Фаас. 15 июля 1963 года. «Женщина с детьми бежит из горящего дома»&lt;br> Всего за время войны более 700 тыс. граждан Южного Вьетнама покинули свои дома

Хорст Фаас. 15 июля 1963 года. «Женщина с детьми бежит из горящего дома»
Всего за время войны более 700 тыс. граждан Южного Вьетнама покинули свои дома

Фото: AP / Horst Faas

Эдди Адамс. 5 мая 1968 года. «Молодые вьетнамцы смотрят на убитого военного»&lt;br>В мае 1968 года северовьетнамская коммунистическая армия начала наступление в китайском районе Сайгона. В ходе коротких столкновений погибли несколько мирных жителей, но серьезных военных успехов операция не принесла

Эдди Адамс. 5 мая 1968 года. «Молодые вьетнамцы смотрят на убитого военного»
В мае 1968 года северовьетнамская коммунистическая армия начала наступление в китайском районе Сайгона. В ходе коротких столкновений погибли несколько мирных жителей, но серьезных военных успехов операция не принесла

Фото: AP / Eddie Adams

Хуберт Ван Эс. 19 мая 1969 года. «Американский десантник мучается от боли в ожидании медицинской помощи»&lt;br>За время вьетнамской войны до 60 тыс. американских военных были убиты, еще 300 тыс. были ранены

Хуберт Ван Эс. 19 мая 1969 года. «Американский десантник мучается от боли в ожидании медицинской помощи»
За время вьетнамской войны до 60 тыс. американских военных были убиты, еще 300 тыс. были ранены

Фото: AP / Hugh Van Es

Хорст Фаас. 1 января 1966 года. «Женщины и дети укрываются в канале от бомбардировки северовьетнамских ВВС»

Хорст Фаас. 1 января 1966 года. «Женщины и дети укрываются в канале от бомбардировки северовьетнамских ВВС»

Фото: AP / Horst Faas

Хорст Фаас. 11 апреля 1969 года. «Женщина плачет над телом своего мужа, найденного в братской могиле южновьетнамских военных»&lt;br>18 лет войны силы Южного Вьетнама потеряли около 250 тыс. человек убитыми. При этом количество пострадавших мирных жителей до сих пор точно не установлены

Хорст Фаас. 11 апреля 1969 года. «Женщина плачет над телом своего мужа, найденного в братской могиле южновьетнамских военных»
18 лет войны силы Южного Вьетнама потеряли около 250 тыс. человек убитыми. При этом количество пострадавших мирных жителей до сих пор точно не установлены

Фото: AP / Horst Faas

Малколм Браун. 11 июля 1963 года. «Буддистский монах Тхить Куанг Дык во время акта самосожжения в Сайгоне»&lt;br>В 1963 году в Южном Вьетнаме назрел так называемый «буддистский кризис» после того, как власти республики разогнали религиозную демонстрацию. Во время акции погибли девять человек. В знак протеста против гонений на буддистов монах Тхить Куанг Дык поджег себя

Малколм Браун. 11 июля 1963 года. «Буддистский монах Тхить Куанг Дык во время акта самосожжения в Сайгоне»
В 1963 году в Южном Вьетнаме назрел так называемый «буддистский кризис» после того, как власти республики разогнали религиозную демонстрацию. Во время акции погибли девять человек. В знак протеста против гонений на буддистов монах Тхить Куанг Дык поджег себя

Фото: AP / Malcolm Browne

Арт Гринспон. 14 апреля 1968 года. «Американские военные помогают пострадавшим сослуживцам и сигнализируют вертолету медицинской помощи»

Арт Гринспон. 14 апреля 1968 года. «Американские военные помогают пострадавшим сослуживцам и сигнализируют вертолету медицинской помощи»

Фото: AP / Art Greenspon

24 октября 1964 года. «Южновьетнамские военные допрашивают пленного из Северного Вьетнама»

24 октября 1964 года. «Южновьетнамские военные допрашивают пленного из Северного Вьетнама»

Фото: AP

Хорст Фаас. 1 августа 1962 года. «Южновьетнамские военные возвращаются в провинцию Камау после 4-дневного рейда на юге Вьетнама»

Хорст Фаас. 1 августа 1962 года. «Южновьетнамские военные возвращаются в провинцию Камау после 4-дневного рейда на юге Вьетнама»

Фото: AP / Horst Faas

Эдди Адамс. 1 февраля 1968 года. «Казнь в Сайгоне»&lt;br>В феврале 1968 года северовьетнамские военные начали масштабное наступление в Сайгоне. Фотограф был в китайском квартале города и увидел, как военные передают пленного мирного жителя своему командиру. Тот вытащил пистолет и выстрелил в молодого человека. За этот кадр Эдди Адамс получил Пулитцеровскую премию, но отказался от нее. «Я получил деньги за показ убийства. Уничтожены две жизни, а мне за это заплатили», — заявил фотограф. Снимок попал на первые полосы многих газет и значительно изменил отношение мирового сообщества к событиям во Вьетнаме

Эдди Адамс. 1 февраля 1968 года. «Казнь в Сайгоне»
В феврале 1968 года северовьетнамские военные начали масштабное наступление в Сайгоне. Фотограф был в китайском квартале города и увидел, как военные передают пленного мирного жителя своему командиру. Тот вытащил пистолет и выстрелил в молодого человека. За этот кадр Эдди Адамс получил Пулитцеровскую премию, но отказался от нее. «Я получил деньги за показ убийства. Уничтожены две жизни, а мне за это заплатили», — заявил фотограф. Снимок попал на первые полосы многих газет и значительно изменил отношение мирового сообщества к событиям во Вьетнаме

Фото: AP / Eddie Adams

Генри Хьюет. 14 мая 1966 года. «Вертолет поднимает тело мертвого американского парашютиста, чтобы перевезти его из зоны военного конфликта»

Генри Хьюет. 14 мая 1966 года. «Вертолет поднимает тело мертвого американского парашютиста, чтобы перевезти его из зоны военного конфликта»

Фото: AP / Henri Huet

Хорст Фаас. 27 ноября 1965 года. «Южновьетнамский военный в повязке, защищающей от трупного запаха»&lt;br>Поздней осенью 1965 года началось первое столкновение регулярных войск США с военными Северного Вьетнама

Хорст Фаас. 27 ноября 1965 года. «Южновьетнамский военный в повязке, защищающей от трупного запаха»
Поздней осенью 1965 года началось первое столкновение регулярных войск США с военными Северного Вьетнама

Фото: AP / Horst Faas

Генри Хьюет. 25 сентября 1965 года. «Американские десантники пересекают реку в поисках позиций северовьетнамских военных»&lt;br> Вьетнамская война стала самым долгим конфликтом с участием войск США. Правительство страны потратило на военные действия $352 млрд

Генри Хьюет. 25 сентября 1965 года. «Американские десантники пересекают реку в поисках позиций северовьетнамских военных»
Вьетнамская война стала самым долгим конфликтом с участием войск США. Правительство страны потратило на военные действия $352 млрд

Фото: AP / Henri Huet

Хорст Фаас. 18 июня 1965 года. «Война — это ад»

Хорст Фаас. 18 июня 1965 года. «Война — это ад»

Фото: AP / Horst Faas

Эдди Адамс. 28 января 1966 года. «Вьетнамский рыбак на фоне американских пехотинцев»&lt;br>Высадка военных из США в Куангнгай стала самой крупной передислокацией войск во Вьетнамской войне. Тогда 4 тыс. пехотинцев были выброшены на пляж, чтобы обнаружить расположение северовьетнамских военных

Эдди Адамс. 28 января 1966 года. «Вьетнамский рыбак на фоне американских пехотинцев»
Высадка военных из США в Куангнгай стала самой крупной передислокацией войск во Вьетнамской войне. Тогда 4 тыс. пехотинцев были выброшены на пляж, чтобы обнаружить расположение северовьетнамских военных

Фото: AP / Eddie Adams

Ричард Меррон. 22 октября 1965 года. «Южновьетнамские военные избивают пленника»

Ричард Меррон. 22 октября 1965 года. «Южновьетнамские военные избивают пленника»

Фото: AP / Richard Merron

Пол Эпли. 1 октября 1966 года. «Американские военные в дыму ждут прибытия вертолета с медиками в джунглях»&lt;br>В 1965-1966 годах американские военные совместно с южновьетнамской армией развернули масштабное наступление в джунглях Южного Вьетнама. При этом широко использовались зажигательные средства, химическое и биологическое оружие

Пол Эпли. 1 октября 1966 года. «Американские военные в дыму ждут прибытия вертолета с медиками в джунглях»
В 1965-1966 годах американские военные совместно с южновьетнамской армией развернули масштабное наступление в джунглях Южного Вьетнама. При этом широко использовались зажигательные средства, химическое и биологическое оружие

Фото: AP / Pfc. L. Paul Epley

29 апреля 1975 года. «Военные сталкивают вертолет в море, чтобы освободить место для эвакуационных воздушных судов»

29 апреля 1975 года. «Военные сталкивают вертолет в море, чтобы освободить место для эвакуационных воздушных судов»

Фото: AP / jt

