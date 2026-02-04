Project88: Вьетнам тайно готовится к новому вторжению США

Вьетнамские военные разрабатывают план на случай нового вторжения США в страну — об этом пишет правозащитная организация Project88 со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении секретные документы. Из них следует, что даже в те моменты, когда власти Вьетнама договаривались о тесном сотрудничестве с США, местные военные разрабатывали планы на случай возможного американского вторжения и рассматривали США как воинственную и агрессивную державу.

В распоряжении организации оказался подготовленный Министерством обороны Вьетнама в августе 2024 года «План на второе вторжение со стороны США». Как отмечает газета The Times, такой план был подготовлен меньше чем через год, после того как в 2023 году США и Вьетнам подписали договор о «всестороннем стратегическом партнерстве».

Как следует из плана, власти Вьетнама, в частности, опасаются, что США могут стремиться подорвать власть Коммунистической партии в стране и сменить режим, используя «нетрадиционные форматы военных действий» и даже прибегнув к «полномасштабному вторжению». По мнению вьетнамских военных, в таком случае США могут использовать географические особенности Вьетнама, в частности, протяженную береговую линию. «Хотя в настоящий момент риск войны против Вьетнама невысок, из-за воинственного характера США нам нужно быть бдительными и не дать США и их союзникам "создать предлог" для начала агрессивной войны против нашей страны»,— цитирует документ Project88.

Яна Рождественская