Уральца оштрафовали за молчание о радикальных взглядах в исламе своего знакомого

Житель Качканара (Свердловская область) был оштрафован на 60 тыс. руб. за то, что не сообщил в правоохранительные органы о радикальных взглядах своего знакомого, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Качканарский городской суд признал его виновным в недонесении о преступлении по ст. 205.6 УК РФ.

Суд установил, что в ноябре 2021 года гражданин узнал от своего знакомого о его симпатиях к радикальным идеям в исламе. Он одобрял идею «священной войны», оправдывал насилие и выражал желание присоединиться к террористическим или вооруженным незаконным группировкам. Эти высказывания были потенциально опасными, однако гражданин не обратился в полицию. Его бездействие продолжалось до 2025 года.

Суд учел, что обвиняемый не имел близких родственных связей с подозреваемым, что исключало эту причину молчания. В ходе рассмотрения дела гражданин признал вину и выразил раскаяние. Смягчающими обстоятельствами стали его молодой возраст, отсутствие судимостей и искреннее признание вины. Отягчающих обстоятельств не было.

Приговор пока не вступил в силу.

Ирина Пичурина