Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

Европейский депозитарий Euroclear по итогам 2025 года получил €5 млрд процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 26% меньше показателя годом ранее, следует из отчета компании. Снижение депозитарий связал с падением процентных ставок. В начале 2026 года €1,4 млрд этих доходов планируется перевести в фонд поддержки Украины.

Euroclear сообщил, что всего за 2025 год €3,3 млрд доходов от замороженных активов РФ направят в европейский фонд для Украины. Первый транш в размере €1,6 млрд перечислили в июле 2025 года. Второй платеж, около €1,4 млрд, ожидается в начале 2026 года. Налоговые выплаты с доходов от российских активов за 2025 год составили €1,1 млрд.

Депозитарий оценил потери доходов от бизнеса, связанные с санкциями и ответными мерами России, в €34 млн. Прямые расходы — в €113 млн. Также создан резерв на €342 млн из-за «существенных рисков и неопределенностей». В результате совокупные прямые издержки, отраженные в отчетности Euroclear, достигли €455 млн. На конец декабря 2025 года баланс депозитария составил €222 млрд, из которых €195 млрд приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.