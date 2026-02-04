Совладельца пермского фрахтователя затонувшего танкера обвинили в неуплате налогов

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора пермской компании, работавшей в сфере грузовых перевозок водным транспортом. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о руководителе ООО «Кама шиппинг» Константине Селькове. Эта фирма является фрахтователем танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в декабре 2024 года в Керченском проливе.

По данным следствия, господин Сельков в период с 24 декабря 2024 года по 21 апреля 2025-го накопил налоговую задолженность и сокрыл свыше 10,9 млн руб. Преступление выявлено органами УФНС России по Пермскому краю, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю. По ходатайству следователя СУ СКР на имущество обвиняемого и подконтрольной ему компании наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Господин Сельков является совладельцем и гендиректором ООО «Кама Шиппинг», фрахтователя танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в декабре 2024 года в Керченском проливе. Тогда в результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. После этого владелец танкеров — ООО «Каматрансойл» — начал судебные разбирательства с ООО «Кама Шиппинг». В частности, компания отсудила у фрахтователя убытки, а также подала заявление о признании общества банкротом. Сегодня стало известно, что господин Сельков подал заявление о признании его банкротом. В отношении совладелицы ООО «Кама Шиппинг» Ларисы Фроловой уже принято решение о признании ее банкротом и введении процедуры реализации имущества.