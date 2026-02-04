«Выставка выстраивает фотографию и как документ, и как проекцию»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как проект представляет образ Американского Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The New American West: Photography in Conversation Фото: The New American West: Photography in Conversation

Миланский концепт-стор 10 Corso Como все громче пытается заявить о себе как о важной культурной площадке. С 11 марта по 7 апреля в сотрудничестве с MIA Photo Fair BNP Paribas здесь откроется выставка The New American West: Photography in Conversation. Галерея 10 Corso Como предлагает посмотреть на то, как Американский Запад на протяжении почти целого века конструировался, мифологизировался и заново осмыслялся через фотографию.

Выставка, курируемая Алессио де Наваскесом, Ховардом Гринбергом и Кэрри Скотт, выстраивает фотографию и как документ, и как проекцию, помещая современные работы Мариам Эйслер и Алексея Рибо в прямой диалог с фотографиями Эдварда Уэстона, Пола Стрэнда, Дианы Арбус, Эстер Бабли, Мэри Эллен Марк, Роберта Адамса, Джоэла Мейеровица, Ли Фридлендера, Райта Морриса, Майнора Уайта, Аллена Гинзберга, Вима Вендерса и многих других. Вместе эти работы прослеживают образ Запада от начала XX века до сегодняшнего дня, показывая не единую историю, а многослойную и постоянно меняющуюся идею, сформированную амбициями, путешествиями, красотой и внутренними противоречиями.

Выставка фиксирует, что наше представление об Америке и об идеалах, которые когда-то проецировались на Запад, меняется прямо сейчас. Не прибегая к политическим заявлениям, The New American West размышляет о том, что Запад обещал — свободу, возможности, переизобретение, — и о том, что эти идеалы нередко достигались тяжело и болезненно. Посмотреть на эту историческую перспективу в главном fashion-бутике Милана довольно любопытно.

Анна Минакова