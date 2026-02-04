«Говорят, что под театром есть сеть ходов и правительственный бункер»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что можно посмотреть в городе.

Практически все достопримечательности Сочи находятся в «золотом треугольнике», правда, не в равнобедренном. С одной его стороны расположен парк «Дендрарий», где уже в феврале цветут удивительные мимозовые деревья. Правда, долгие годы весь вид портит никем не убираемая свалка на окраине заповедника. С другого конца — здание морского порта, откуда можно уплыть хоть до Сухума, хоть до Стамбула, как когда-то Семен Семеныч Горбунков и Геша Козодоев на теплоходе «Михаил Светлов». Морской вокзал со шпилем был возведен на излете сталинской эпохи в 1955 году по проекту Каро Алабяна.

От Морвокзала начинается главная центральная набережная-променад. Недалеко от которой расположился Сочинский художественный музей, который с недавних пор носит имя Дмитрия Жилинского, художника «сурового стиля», родившегося недалеко от Сочи, в селе Волковка. Здание музея построено для Управления уполномоченного ВЦИК СССР по проекту Ивана Жолтовского в 1936 году, потом тут был горком КПСС. Среди почти 6 тыс. экспонатов музея — Мзымтинский клад, самый крупный из античных тайников, когда-либо найденных в этом районе, а еще русское, советское и зарубежное искусство. В начале 1990-х отсюда украли несколько картин, включая и двух «айвазовских», потом их даже снимали с западных аукционов и почти все вернули.

А наш архитектурный маршрут заканчивается около Зимнего театра — культурного центра Сочи, где в том числе уже 19-й год подряд проходит Зимний международный фестиваль искусств под управлением маэстро Башмета. Проектировал здание в стиле советского неоклассицизма архитектор Константин Чернопятов, оно было построено в 1930-е годы. Среди украшений — 88 колон с коринфскими капителями по периметру и фигуры авторства Веры Мухиной, олицетворяющие совсем не театральные направления: живопись, архитектуру и скульптуру. Объяснение этой загадки несложное: изначально изваяниями планировалось украсить крышу здания музея.

Говорят, что под театром есть сеть ходов и правительственный бункер, что была выстроена сильно задрапированная спецложа, а в роскошной люстре есть отверстия — «окошки чекистов» для наблюдения. Но достоверно неизвестно, побывал ли хотя бы раз Иосиф Сталин на каком-либо спектакле.

Дмитрий Буткевич