Вдову погибшего участника СВО лишили выплат из-за отношений с другим мужчиной

Юкаменский райсуд Удмуртии лишил вдову погибшего участника СВО социальных и страховых выплат, поскольку между ней и военнослужащим долгое время отсутствовали семейные отношения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Иск подала мать погибшего. Свои требования она мотивировала тем, что ее сын, заключив контракт, погиб в зоне СВО. На момент гибели семья солдата, помимо истца, состояла из отца и четверых детей, трое из которых совершеннолетние. Обратившаяся является попечителем младшего сына.

«Ответчик (вдова.— “Ъ-Удмуртия”) на момент гибели состояла с ним в зарегистрированном браке, при этом решением суда ответчик была лишена родительских прав, с нее взысканы алименты. Длительное время семейные отношения между ней и ответчиком отсутствовали»,— говорится в сообщении.

Истец просила лишить ответчика права на получение страховых выплат и мер соцподдержки, основанных на факте родства с погибшим солдатом, а также взыскать с нее судебные расходы. Суд указал, что супруга находилась в «фактических брачных отношениях» с другим мужчиной в тот период, когда военнослужащий был жив. Кроме того, солдат выражал намерение расторгнуть брак.

По мнению судебной инстанции, это подтверждает отсутствие юридически значимой связи между ответчиком и погибшим. Вдова лишена права на получение выплат. В пользу матери погибшего военнослужащего взыскано 28 тыс. руб. Решение вступило в законную силу.