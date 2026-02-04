Над Волгоградской областью уничтожили девять БПЛА

Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с 8:00 до 14:00 мск 4 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Режим беспилотной опасности в регионе вводили дважды 4 февраля

Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным ведомства, девять беспилотников сбили над Волгоградской областью, в соседней Астраханской области уничтожен один БПЛА.

Сегодня в Волгоградской области дважды вводили беспилотную опасность. Режим действовал с 0:38 до 05:06 и с 06:05 до 11:13.

Нина Шевченко