Над Волгоградской областью уничтожили девять БПЛА
Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с 8:00 до 14:00 мск 4 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Режим беспилотной опасности в регионе вводили дважды 4 февраля
Фото: ИА «Общественное мнение»
По данным ведомства, девять беспилотников сбили над Волгоградской областью, в соседней Астраханской области уничтожен один БПЛА.
Сегодня в Волгоградской области дважды вводили беспилотную опасность. Режим действовал с 0:38 до 05:06 и с 06:05 до 11:13.