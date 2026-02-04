Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, каковы плюсы небольшой паузы в ежедневном ритме и что еще может помочь взбодриться.

Когда после обеда в голове лишь одно желание — полежать и ни о чем не думать, не стоит ругать себя за лень и прокрастинацию. Команда ученых из Германии и Швейцарии выяснила, что короткий дневной сон омолаживает мозг и прокачивает его способности к обучению. Речь о «золотых» 20-30 минутах, идеальном микросне, который работает как перезагрузка для нервной системы. Но в это время мозг не бездельничает, а раскладывает по полочкам утренние воспоминания, сметает накопившийся за полдня информационный мусор, укрепляет нейронные связи. После такой передышки обостряется внимание, улучшается реакция, креативность получает второе дыхание, а способность к обучению взлетает. Но вряд ли с такими доказательствами вы сможете подойти к своему руководителю и потребовать официально ввести тихий час на рабочем месте.

Если дневной сон — это непозволительная роскошь, у науки есть другие приемчики, которые могут перезагрузить мозг после обеда. Первое — еда должна быть легкой, чтобы не чувствовать сонливость, и лучше избегать сладостей, добавив белок или клетчатку. Поможет взбодриться нейрогимнастика, например, асинхронные упражнения, когда одной рукой вы делаете одно действие, а второй — другое. А еще можно убрать телефон в ящик стола: всего 15 минут без уведомлений, с простым созерцанием жизни за окном и внутри офиса тоже выручат и встряхнут ваш уставший мозг.

Анна Кулецкая