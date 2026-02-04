Россия и Грузия обменялись обвиняемыми в тяжких преступлениях

Россия экстрадировала в Грузию Георгия Папашвили, разыскиваемого через Интерпол по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Он был экстрадирован еще 2 февраля, однако Главная прокуратура Грузии сообщила об этом только сегодня.

Папашвили обвиняется в убийстве 22-летнего Тамаза Мтивлишвили в феврале 2025 года. Подозреваемый был задержан в России 7 апреля прошлого года, а 5 июня началась процедура экстрадиции подозреваемого.

В свою очередь, Генпрокуратура РФ сообщила, что из Грузии в Россию через КПП «Верхний Ларс» на североосетинском участке российско-грузинской границы экстрадирован россиянин Никита Подставник, разыскиваемый по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, разорванных президентом Михаилом Саакашвили в 2008 году, Грузия и Россия продолжают сотрудничать по линии правоохранительных органов. Так, в 2019 году Грузия экстрадировала в Россию разыскиваемого по линии Интерпола хакера Ярослава Сумбаева, а также Рамзана Ахьядова, которого в России обвиняли в террористической деятельности и в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство». Кроме того, были выданы разыскиваемые за различные преступления братья Владимир и Александр Глушковы.

В 2020 году Грузия передала России еще трех человек, двое из которых являлись гражданами РФ, третий — Азербайджана. В конце 2025 года Россия экстрадировала в Грузию мужчину, объявленного в розыск Интерполом по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.

Георгий Двали, Тбилиси