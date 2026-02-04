Эпоха минимализма завершается

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как приверженность «чистым линиям» и визуальному аскетизму сменилась стремлением к насыщенным оттенкам, необычным текстурам и эклектике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

Сначала многих дизайнеров утомила умеренность в одежде, даже вечный old money захотелось чем-то разбавить и дополнить. Теперь, в 2026 году, дизайн интерьеров выходит на новый уровень самовыражения. Время аскетичных пространств в нейтральных тонах окончательно уходит в прошлое. Платформа для экспертов Architectural Design Pro в докладе о трендах года подводит уверенную черту: впереди максимализм, насыщенные оттенки и дома, где личность хозяина находит возможности раскрываться. Эклектика в тренде — с теплыми текстурными слоями цвета, узоров и орнаментальных деталей. Это не просто декор, а целая философия: каждый дом — это полотно.

С триумфом возвращаются элементы изыска. Дизайнеры рассказывают, как они воскрешают кисточки, бахрому, шнуры и другие украшения. Еще недавно «чистые линии» были модным лозунгом. Теперь чем больше, тем лучше. Ни одна подушка не обходится без специального оформления, каждый диван заслуживает бархатную бахрому или как минимум яркий контрастный шнур по краю. Важно, чтобы классические приемы смотрелись по-новому, не возвращая обстановку в «бабушкин стиль». Вместо бежевого и белого, безостановочно расширяющих пространство, можно смело красить стены и даже потолки в темно-серый, изумрудно-зеленый, синий оттенок Navy. А терракотовый красный даже по-своему цвет сезона — его интегрируют в пространство малыми вкраплениями, например стул или ваза, или сразу целыми комнатами.

Главное же — персонализация. Все, что человек насобирал вокруг себя за жизнь, имеет ценность. Все находки на винтажных распродажах теперь не хлам, а снова предметы, вызывающие трепет. Детали, изготовленные вручную, например керамические плитки, переживут волну небывалого спроса. Эклектика, смелые паттерны, орнаменты на всем — от рамок до ламп. Все теперь можно, лишь бы не серость и пустота. Возможно, это усложнит задачу владельцам новых квартир, и агентам недвижимости будет не так просто находить клиентов под авторские дизайны. Хотя white box может закрепиться в эконом-сегменте, а уникальные декорированные дома будут замечены искушенными ценителями, готовыми платить больше.

Яна Лубнина