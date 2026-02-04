«Важно не только, где работать, но и как человек чувствует себя в течение дня»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о ключевых изменениях в восприятии рабочего пространства после пандемии и новых архитектурных подходах.

Отношение к офисным центрам изменилось: пандемия ускорила переход к гибридным форматам работы, и офис во многих компаниях сотрудниками теперь не воспринимается как место обязательного формального присутствия. Эксперты компании Dominanta выделяют несколько трендов в сегменте и отмечают, что запрос на деловую среду стал заметно сложнее: важно не только, где работать, но и как человек чувствует себя в течение всего дня. Первый заметный тренд связан с архитектурой и гибкостью пространств. Уходят от жестких планировок и повторяющихся этажей в пользу универсальных решений, которые легко адаптируются под разные сценарии работы.

Второй тренд — развитие внутренней инфраструктуры и сервисов. Офис перестает быть исключительно рабочим местом, в здании можно решать и часть повседневных задач благодаря ритейлу на первых этажах. Здесь открываются кафе, мини-маркеты, аптеки и различные сервисы, а также общественные пространства. Просторные лобби с зонами ожидания, переговорные и конференц-залы формируют ощущение комфорта и экономят время сотрудников. А лобби становятся точкой притяжения и первой точкой контакта с пространством.

Не менее важными факторами также являются технологии и инженерные решения. Это в том числе скорость лифтов и качество воздуха. Прилегающие территории также становятся логичным продолжением офиса — уделяется внимание благоустройству, чаще встречаются открытые террасы. Бизнес-центры, отмечают эксперты, подстраиваются под реальный ритм города и сотрудников, где важны комфорт, безопасность и ощущение контроля над собственным временем. Именно такие пространства формируют будущее деловой среды.

