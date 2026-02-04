Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о секретах приготовления первого блюда.

Зеленые и серые, грибные и рыбные, богатые и пустые, те, которые «пища наша», и те, что лаптем хлебать неудобно. Все это щи, самый многоликий русский суп. В них можно щедро бросить три вида мяса, а можно обойтись даже и без капусты, лишь крапивой и лебедой. И все равно это будут щи, а почему — тайна. Но самые загадочные, конечно, суточные щи. Называются они так не потому, что их выдают перед командировкой, а потому, что готовить долго.

Для суточных щей полагалось часами томить квашеную капусту в печи, пока не потемнеет, и уж потом заливать бульоном и доваривать. Впрочем, можно было капусту варить, как есть, а томить в тепле горшок с готовыми щами. Так, говорят, делали в Москве, в знаменитом трактире Тестова. А зимой можно было ничего не томить, а выставить готовые щи на ночь на мороз — эффект будет почти таким же. Суточные щи любил Иван Грозный, уважал Ленин и предпочитал Сталин. А вот Наполеон попробовал перед Бородино и проиграл. Так что щи в России — блюдо политическое.

Павел Шинский