Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему в КНР пересмотрели требования к машинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Случилось то, что обещали: власти КНР объявили новые требования к безопасности автомобиля, которые вступят в силу с началом нового года, не Китайского, а 1 января 2027-го. Согласно документу, все продаваемые в стране автомобили должны оснащаться механической системой открывания дверей, то есть теперь никаких электронных выдвижных ручек.

КНР стала первой страной в мире, которая ввела подобный запрет. Поводом стали многочисленные аварии, в том числе со смертельным исходом, в которых пассажиры оказались заблокированы в автомобилях. Спасатели не могли до них добраться, потому что электронные дверные замки не получали достаточно энергии от аккумуляторной системы машины для корректной работы. Особенно большую огласку получили случаи с участием Xiaomi SU7 и, конечно же, Tesla. К слову, именно c американской компании пошла эта мода в новейшее время, хотя ручки, прячущиеся заподлицо с кузовом, были и раньше, например, на спорткарах Mercedes-Benz середины прошлого века. Тогда это делалось для улучшения аэродинамики, что важно для гонок.

Для электромобиля аэродинамика тоже важна, потому что от нее зависит дальность пробега. Но в случае с Tesla это стало не только эффективно, но и модно. Самый характерный пример такой моды — Range Rover Velar, который был представлен в 2017 году. Вроде бы машина бензиновая, ну или дизельная, то есть никак не электрокар, но ручки у нее прятались в кузов. С тех пор подобными устройствами стали оснащать самые разные автомобили, прежде всего китайские. Конструкция может различаться. Это может быть и выдвигающаяся рамка, удобная для хвата, и откидывающийся хлястик, как у Jetour Dashing или некоторых моделей концерна Changan. Но сути это не меняет, со следующего года подобное под запретом. Причем касаться это будет не только местных производителей, но и зарубежных, в частности, нового электромобиля BMW iX3. Оставят ли некитайские производители выдвижные дверные ручки на автомобилях, адресованных некитайскому рынку, вопрос пока открытый.

Дмитрий Гронский