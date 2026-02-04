Властелин «колец активности»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какой путь предлагают пройти пользователям разработчики.

Сразу несколько российских сетей кинотеатров начали прокат трилогии «Властелин колец». Событие приурочено к 25-летию премьеры франшизы. В США юбилей отмечают ещё шире. Кроме кинопоказов, несколько главных актеров отправились в тур, который продлится весь год. Уверен, истинные фанаты в курсе, но и их есть чем увлечь.

Я о мобильном приложении из категории «Здоровье и фитнесс» — Fantasy Hike. В нем пользователь может совершить виртуальное путешествие по пути Фродо в Мордор длиной 1780 миль или 2865 км. Все просто: смартфон фиксирует вашу ежедневную активность, а персонаж преодолевает такой же путь с приключениями, описанными в произведении. Но тут и кроется механизм монетизации. В базовой версии Fantasy Hike подтверждает дистанцию не более 1,5 км в день. Остальное будет в активе только за деньги. Есть разовая покупка за 499 руб. либо подписка, которая дает еще больше бонусов вроде набора аватаров или возможности поделиться достижениями с друзьями. В игре можно собрать чуть больше 20 ачивок, все они привязаны к расстоянию и событиям произведения.

Попутно можно выполнить четыре дополнительных челленджа. В них нужно одержать верх над вымышленными персонажами Hairyfoot Potter, Alice Wonderfoot, John Snowflake и Mr. Underhill. Похоже, разработчики решили не просто пошутить, но и зацепить внимание поклонников сериала «Битва престолов» и книг про Гарри Поттера и «Алисы в стране чудес». По сути же, победить их всех можно, если хотя бы раз засчитать в актив 13 км за один день.

Я отнес Кольцо всевластия к жерлу Роковой горы за 256 дней и справился с тремя челленджами. Если вы сегодня начнете свой путь в Fantasy Hike, то в довольно спокойном темпе сможете закончить миссию в следующем году, как раз к еще паре юбилеев: 90 лет с момента издания «Хоббита» и 135 лет со дня рождения Джона Толкиена.

Александр Леви