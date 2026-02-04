В Николаевском районе Ульяновской области произошла массовая драка со стрельбой

В дежурную часть отдела полиции Николаевского района Ульяновской области поступило сообщение из Николаевской районной больницы о поступлении к ним трех жителей села Большой Чирклей (1991, 1996 и 1997 годов рождения) с огнестрельными ранениями, сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ведомство сообщает, что накануне вечером на улице Фрунзе села Большой Чирклей восемь местных жителей распивали в компании спиртные напитки, однако в процессе общения между двумя участниками застолья произошел конфликт на почве неприязненных отношений. Остальные приняли сторону одного из конфликтующих и «с применением физической силы прогнали второго».

Отвергнутый знакомыми «изгнанник» решил не отступать и, достав из одежды травматический пистолет, стал прицельно стрелять в обидчиков резиновыми пулями, причинив двум потерпевшим ранения ног, а третьему — повреждения грудной клетки и живота.

После этого «стрелок» вернулся к себе домой и попросил отца помочь ему в «разборке». Тот взял палку и вышел на улицу с целью урегулирования конфликта, но это не удалось, и он принял участие в массовой драке на стороне сына.

Позднее 25-летний сын, стрелявший из пистолета, и его 52-летний отец были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Им предъявлено обвинение в хулиганстве группой лиц с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Андрей Васильев, Ульяновск