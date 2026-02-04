Казань до Татышлов не доведет

Крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии АО «Башкиравтодор» сумел взыскать более 87 млн руб. с компании «Волгадорстрой» — одного из главных представителей отрасли в Татарстане. В эту сумму вошли долги и неустойка за срыв контрактов на ремонт 10 км дороги на северо-западе Башкирии. Фирма ныне находящегося под арестом казанского предпринимателя Айрата Миннуллина нарушение договоренностей объясняла банкротством, однако арбитражный суд Башкирии посчитал позицию «Волгадорстроя» недобросовестной.

Арбитражный суд Башкирии по иску уфимского АО «Башкиравтодор» взыскал более 87,2 млн руб. с казанского ООО «Волгадорстрой». В эту сумму вошли долги за недостроенный участок дороги на северо-западе Башкирии и неустойка.

Из материалов дела следует, что в марте 2025 года «Башкиравтодор» подписал с «Волгадорстроем» два договора субподряда на ремонт 10,6 км автомобильной дороги Янаул — Верхние Татышлы. Почти за 298 млн руб. татарстанский подрядчик до конца прошлого лета должен был демонтировать дорожные плиты, укрепить обочины, обустроить примыкания к трассе, восстановить верхнее покрытие и нанести разметку.

Дорога между двумя райцентрами ремонтируется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Управление дорожного хозяйства Башкирии — заказчик проекта — закладывало в строительство около 350,2 млн руб., 98% финансирования должен обеспечить республиканский бюджет.

По данным на сайте национального проекта, работы находятся в процессе выполнения и должны завершиться к ноябрю.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии, принадлежит региональному правительству. В 2024 году началась процедура банкротства компании, в прошлом году предприятие сумело избежать реализации имущества, вернувшись со стадии конкурсного производства к наблюдению. Общая сумма требований кредиторов к «Башкиравтодору» превышает 5 млрд руб.

ООО «Волгадорстрой», по данным Rusprofile, c 25,4 млрд руб. выручки в 2024 году занимало второе место по обороту среди дорожно-строительных компаний Татарстана. С апреля прошлого года «Волгадорстрой» проходит процедуру банкротства, в сентябре в компании введено конкурсное производство. По данным «Ъ-Волга-Урал», к несостоятельности предприятия привело резкое сокращение объема госзаказов, ситуацию усугубила череда исков к Айрату Миннулину, владельцу компании. В ноябре 2025 года суд арестовал господина Миннулина по подозрению в мошенничестве и растрате более чем 2,4 млрд руб., выделенных на строительство участка Дюртюли — Ачит на трассе М-12. В конце декабря стало известно о новом уголовном деле — о мошенничестве на 1,7 млрд руб. в отношении Татсоцбанка. Общая сумма требований к предпринимателю превышает 7 млрд руб.

«Башкиравтодор» в исковом заявлении к «Волгадорстрою» указывал, что авансировал казанской компании 89,3 млн руб., однако подавляющую часть суммы субподрядчик не отработал, а претензии истца оставил без ответа. С учетом уточнений, предприятие из Уфы попросило суд взыскать более 86,3 млн руб. основного долга и 917,9 тыс. руб. неустойки с дальнейшим начислением процентов.

Ответчик в отзыве на иск объяснил, что выполнил некоторые виды работ, но продолжить ремонт дороги не смог из-за начала конкурсного производства.

Суд указал, что «Волгадорстрою» было известно о важности объекта, и пришел к выводу об отсутствии у компании намерений выполнить обязательства и вернуть предоплату «Башкиравтодору». «Такая позиция стороны не может быть признана добросовестной и влечет соответствующие правовые последствия»,— говорится в решении арбитражного суда.

Конкурсный управляющий «Волгадорстроя» Ильдар Габбасов на вопросы «Ъ» вчера не ответил. С временным управляющим «Башкиравтодора» Владимиром Добрышкиным связаться не удалось. Данных об участии башкирской компании в деле о банкротстве казанской фирмы нет.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин полагает, что особого смысла обращаться с апелляционной жалобой на решение суда нет.

Что касается позиции «Башкиравтодора», то ее эксперт полагает адекватной, так как только в случае банкротства контрагента обращение в суд является способом не только добиться погашения требований, но и избежать проблем.

«Банкротство в целом может освободить должника от обязанностей, однако сама по себе несостоятельность — абсолютно не повод не судиться с должником. Банкротная процедура все-таки имеет целью хоть какое-то погашение требований, а если их не заявить, то их и не погасят. Кроме того, при банкротстве возможно попытаться взыскать долги непосредственно с контролирующих должника лиц. Отказ от обращения в арбитражный суд по факту будет означать прощение долга и может повлечь за собой налоговые доначисления уже для кредитора»,— резюмировал господин Клеточкин.

