Жительницу Кубани отправят в колонию за помощь запрещенной организации

Белореченский районный суд Краснодарского края признал жительницу Кубани Ксению Белову виновной в финансировании международного движения «Аллатра» (организация признана экстремистской в РФ и запрещена), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Подсудимой назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении.

По версии следствия, Ксения Белова разделяла взгляды движения, члены которого общались с представителями российских оппозиционных сил и занимались дискредитацией органов власти РФ по указанию украинских кураторов. Девушка общалась с активистом организации, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, и с августа 2023 года по май 2024 года перевела на его карту в общей сложности 150 тыс. руб.

Подсудимая не признала вину и настаивала на том, что намеревалась финансово помочь международному движению, участвующему в противодействии глобальному потеплению.

Анна Перова, Краснодар