Поклонники российского футбола теперь могут следить за подготовкой команд в межсезонье. Во вторник, 3 февраля, в Абу-Даби стартовал зимний кубок РПЛ. Кроме того, многие команды начали проводить открытые товарищеские матчи. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

До старта футбольного чемпионата страны остается меньше месяца. Все команды уже работают на сборах, а три главных претендента на чемпионство — «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА — даже участвуют в межсезонном турнире, зимнем Кубке РПЛ, который проходит в Абу-Даби. Четвертый клуб, который к ним присоединился, — московское «Динамо». Именно с бело-голубыми «Зенит» сыграл первый матч после интенсивных тренировок. Понятно, что пока говорить о каких-то скоростях не приходится. Причины объяснил вратарь «Зенита» Михаил Кержаков: «Конечно, мы еще набираем кондиции. Ребята под нагрузками, достаточное количество тренировок в тренажерном зале, работаем с весами, поэтому, естественно, ножки в бетоне».

Новичок самого богатого клуба страны, бразилец Джон Джон, которого купили за €20 млн, отметился результативной передачей и в целом выглядел неплохо. Его игрой главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен, тем более что команда выиграла 2:1. Стоит сказать, что в концовке чуть не случилась драка. Проигрывать даже в межсезонных турнирах не хочет никто. Хотя чувствуется, что атмосфера вокруг турнира расслабленная, трибуны почти пустые, давления никакого, поэтому главный тренер «Динамо» Ролан Гусев, который пришел на интервью к Тимуру Журавелю и Владиславу Радимову, не сразу понял, что на «Матч ТВ» идет прямой эфир, и начал диалог с шутливых претензий.

Наставник ЦСКА Фабио Челестини был настроен серьезнее, и этот настрой, похоже, чувствуют игроки. По крайней мере, в матче с «Краснодаром» армейцы уже в первом тайме вели 2:0. Правда, на 90 минут их не хватило. Во второй половине встречи команда Челестини осталась в меньшинстве, и финальный свисток зафиксировал ничью 2:2. По регламенту турнира при ничейном исходе предусмотрена серия пенальти, где ЦСКА все-таки оказался сильнее. И эта игра совсем не напоминала межсезонный междусобойчик: три красные карточки, семь желтых, стычки, эмоции. Челестини после финального свистка предъявлял претензии к судейству, а дебютант армейцев Кирилл Данилов уверял, что все забыли о том, что идет межсезонье: «Нет ощущения, что это товарищеский матч. Каждый игрок, я думаю, рубится, как в чемпионате».

В этом межсезоне армейцы весьма активны на трансферном рынке. Еще одним приобретением клуба стал защитник португальского «Спортинга» Матеус Рейс. Правда, оценили покупку за €4 млн не все. Экс-игрок армейцев Игорь Корнеев обрушился на клуб с жесткой критикой: «Те фамилии, которые появляются, иногда просто вызывают недоумение. Рейсу 31 год, этот человек приезжает на последний контракт. Когда вообще ЦСКА покупал 31-летнего игрока для того, чтобы усилиться?»

Московские клубы «Локомотив» и «Спартак» в эти дни также работают в Арабских Эмиратах, но у них другие программы. Красно-белые под руководством нового наставника Хуана Карлоса Карседо накануне провели первый товарищеский матч, который могли посмотреть болельщики. Соперником москвичей стал «Пюник» — третья команда чемпионата Армении. Испанский тренер «Спартака» активно ротировал состав и в итоге записал на свой счет победу 2:0. А «Локомотив» в этот четверг, 5 февраля, сыграет с «Уралом», хотя любопытнее будет посмотреть игру железнодорожников с армейцами 21 февраля. С просмотром проблем не будет. Все, что происходит в Абу-Даби, показывает как общедоступный телеканал «Матч ТВ», так и онлайн-кинотеатр «Окко».

Владимир Осипов