В Рощинском Самарской области УК «Жиллидерфонд» оштрафовали за игнорирование обращения
В пгт Рощинский Волжского района Самарской области управляющая компания ООО «Жиллидерфонд» оштрафована на 250 тыс. руб. за оставленное без внимания обращение от местного жителя. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Установлено, что житель многоквартирного дома № 18а в пгт Рощинский в мае 2025 года обратился в управляющую компанию с заявкой об устранении протечек на балконе, происходящих в период дождей»,— говорится в сообщении.
По результатам проверки прокурор района внес руководителю управляющей компании представление. Кроме того, прокуратура района возбудила в отношении организации административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
После реакции прокуратуры УК произвела герметизацию швов примыкания балконного козырька к фасаду дома.