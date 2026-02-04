В Рощинском Самарской области УК «Жиллидерфонд» оштрафовали за игнорирование обращения

В пгт Рощинский Волжского района Самарской области управляющая компания ООО «Жиллидерфонд» оштрафована на 250 тыс. руб. за оставленное без внимания обращение от местного жителя. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Установлено, что житель многоквартирного дома № 18а в пгт Рощинский в мае 2025 года обратился в управляющую компанию с заявкой об устранении протечек на балконе, происходящих в период дождей»,— говорится в сообщении.

По результатам проверки прокурор района внес руководителю управляющей компании представление. Кроме того, прокуратура района возбудила в отношении организации административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

После реакции прокуратуры УК произвела герметизацию швов примыкания балконного козырька к фасаду дома.

Сабрина Самедова