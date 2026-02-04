Ворота от заключенных пригодились в суде

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела бывшего начальника управления ФСИН России по Омской области Константина Книса, которому вменяется в вину превышение полномочий и взяточничество. По версии следствия, генерал-майор использовал служебный катер для водных прогулок с друзьями по Иртышу, причинив своему управлению ущерб на 2,5 млн руб., увез бильярдный стол из подведомственного детского оздоровительного лагеря в свой коттедж, а также получил взятку на сумму 855 тыс. руб. от подчиненного за общее покровительство: именно столько стоили кованое ограждение для коттеджа, изготовленное на заказ заключенными, и его установка. Ни с одним из пунктов обвинения Константин Книс не согласился.

Фото: Пресс-служба Администрации Омска Экс-глава омского УФСИН Константин Книс не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях

Фото: Пресс-служба Администрации Омска

В Омске вскоре начнется процесс по делу 57-летнего Константина Книса, который с мая 2019-го по декабрь 2023 года возглавлял региональное УФСИН России. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила официальный представитель омского управления СКР Лариса Болдинова.

Уголовное дело в отношении Константина Книса следственные органы возбудили в апреле 2025 года. К тому времени он уже оставил службу в ФСИН и работал в мэрии Омска.

Градоначальник Сергей Шелест назначил его своим заместителем по вопросам общественной безопасности. Генерала Книса поместили под домашний арест, позже он был уволен с муниципальной службы.

По материалам дела, обвиняемый, в бытность главой УФСИН, использовал в личных целях служебный катер КС-110, предназначенный для перехвата по воде сбежавших заключенных. Генерал устраивал знакомым водные прогулки по Иртышу, их завсегдатаями были должностные лица УФСИН и его знакомые — любители собак. Сам бывший тюремщик держит двух собак породы американская акита. Как рассказали в прокуратуре Омской области, следствие установило, что заправка катера осуществлялась за счет одного из СИЗО региона, в результате региональному УФСИН был причинен ущерб в размере свыше 2,5 млн руб.

Осенью 2022 года, указывается в деле, руководитель УФСИН перевез бильярдный стол для «русской пирамиды» стоимостью более 500 тыс. руб. из подведомственного детского оздоровительного лагеря в свой коттедж.

Главный эпизод дела связан с получением взятки в размере 855 тыс. руб. от начальника одной из исправительных колоний, которому покровительствовал глава УФСИН. В качестве взятки в деле фигурируют ограждение и ворота для генеральского особняка, изготовленные заключенными, а также их установка. Изысканный вид забору придают кованые элементы в виде собак любимой породы Константина Книса (уголовное преследование бывшего начальника ИК было прекращено в связи с деятельным раскаянием).

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество генерала общей стоимостью более 39 млн руб. В опись попали земельный участок, автомобиль и четыре ружья. Когда расследование подходило к концу, обвиняемому смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.

По информации прокуратуры, вину в совершении преступлений экс-глава омского УФСИН не признал и мер по возмещению ущерба не принял.

Константин Книс родился в ноябре 1968 года в Алтайском крае. В 1991 году он с отличием окончил Омское высшее танковое инженерное училище, а в 2008 году – Академию права и управления ФСИН России. Звание генерал-майора внутренней службы получил в декабре 2017 года, когда занимал должность начальника тверского подразделения ФСИН.

Константин Воронов