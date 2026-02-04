Более 30 тонн шишек собрали в Нижегородской области для восстановления лесов

В Нижегородской области собрали 30,5 тонны еловых и сосновых шишек, которые будут использованы для восстановления лесов. По данным областного минлесхоза, с объектов лесного семеноводства собрано 3,5 т. По сравнению с годом ранее объем собранного лесосеменного сырья вырос в два раза.

Из собранных шишек планируется получить более 280 кг семян. Из них 30 кг будут обладать улучшенными наследственными свойствами. Все семена будут направлены в питомники для выращивания посадочного материала. Его будут использовать для создания новых лесов.

На случай неурожайных лет в регионе сформирован фонд семян лесных растений в 2,5 т.

Андрей Репин