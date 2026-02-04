Ритейлеры превысили допустимую долю рынка в семи территориях Челябинской области

Челябинское управление ФАС России установило, что три федеральные торговые сети превысили установленную законом долю в 25% на рынке розничной продовольственной торговли в семи муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Допустимый объем продаж превысили сети «Пятерочка», «Монетка» и «Красное & Белое». В Карабаше, рабочем поселке Локомотивный, Нагайбакском и Чебаркульском районах установленную норму в 25% нарушила «Пятерочки». Сеть «Монетка» превысила долю в Локомотивном и Трехгорном, «Красное & Белое» — в Карабаше, Чебаркуле и Ашинском районе. Проверку проводили по данным на 2024 год.

Согласно законодательству, продовольственные сети, чья доля превышает установленный порог, не могут участвовать в торгах для приобретения помещений, покупать или арендовать новые торговые площади, а также вводить их в эксплуатацию. Это необходимо для поддержания здоровой конкуренции на рынке и защиты интересов малого и среднего бизнеса, подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Челябинское УФАС России направило письма в муниципалитеты с просьбой проинформировать ведомство, если эти торговые сети начнут расширяться.

Виталина Ярховска