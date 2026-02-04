Двоюродный брат убитого сына Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение

Двоюродный брат убитого Сейфа аль-Ислама Каддафи — Ахмед Каддафи — опубликовал в соцсети X последнее аудиосообщение погибшего. В сообщении Сейф аль-Ислам раскритиковал иностранное вмешательство в Ливию после 2011 года.

«Разве ради этого умирали в 2011 году. Разве мы не предупреждали еще до тысяч погибших…»,— сказал господин Каддафи в опубликованном аудиосообщении. Он был возмущен, что Ливией управляют иностранные державы, а не сами ливийцы. Ахмед утверждает, что погибший отправил это сообщение за сутки до убийства.

Об убийстве Сейфа аль-Ислама Каддафи стало известно 3 февраля. Генпрокуратура Ливии подтвердила, что господин Каддафи умер от огнестрельных ранений. По данным арабских СМИ, его убили в районе, где идут бои между вооруженными группировками. Сторонники Каддафи потребовали провести расследование.

Сейф аль-Ислам Каддафи — второй сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. В 2021 году он собирался баллотироваться на президентских выборах в Ливии, но они не состоялись.