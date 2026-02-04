Умер участник «Песняров» Георгий Портной

Умер клавишник и бэк-вокалист «Песняров» Георгий Портной. У него произошел сердечный приступ на улице в Москве, сообщила певица Наталья Штурм.

Фото: @nataliashturm

«Скоропостижно скончался Георгий Портной, мой концертный директор, а также группы "Песняры" и Жени Осина»,— рассказала артистка в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Прощание с Портным пройдет 5 февраля в 11:00 в Савеловском центральном ритуальном зале. Отпевание состоится в храме на Миусском кладбище.

Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» был создан Владимиром Мулявиным в 1969 году. В основе стиля музыкального коллектива лежит белорусский фольклор. Известен по песням «Белоруссия», «Вологда», «За полчаса до весны», «Беловежская пуща».