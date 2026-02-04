Музейную экспозицию «Земская школа начала XX века» открыли в Невьянске

В Невьянском государственном историко-архитектурном музее открыли новую выставочную экспозицию, воссоздающую обстановку земской школы начала XX века, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Проект реализован сотрудниками музея при поддержке регионального министерства культуры, на его создание было выделено около 6,8 млн руб.

Экспозиция размещена в здании, построенном в 1911 году. Ранее в нем работали народная земская школа, школы № 3 и № 9, художественная и вечерняя школы. В конце 1990-х годов здание использовалось под торговые площади. В 2024 году оно было передано музею. Инициатива по возвращению исторического здания в музейную экспозицию поддержана региональным министерством культуры.

Выставка погружает посетителей в атмосферу Невьянска начала прошлого века. Посетители могут сесть за парты, попробовать писать пером и чернилами. В экспозиции представлены ранее не выставлявшиеся артефакты: часы-ходики, коллекции минералов, учебные принадлежности, а также фотографии города, учеников и педагогов.

«Такие проекты позволяют современным детям и взрослым буквально прикоснуться к истории и лучше понять, как формировались традиции уральского образования»,— отметил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Новая экспозиция станет частью реализации программы «Культура для школьников» и мероприятий нацпроекта «Семья», направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование уважения к традициям. Открытие приурочено к Году единства народов России и 325-летию Невьянска.

Полина Бабинцева