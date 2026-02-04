На Кипре опознали тело бывшего руководители прикамского калийного предприятия

Найденное в январе на Кипре тело мужчины принадлежит экс-главе «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Как сообщает «Ъ», это подтвердили представители местных правоохранительных органов. «Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру»,— уточнил ТАСС представитель полиции. Он добавил, что информации о причинах смерти пока нет.

Владислав Баумгертнер пропал 7 января 2026 года на юге Кипра. 14 января тело обнаружили в ущелье между поселками Писсури и Авдиму. Господин Баумгертнер увлекался скалолазанием и, по предварительной версии, мог сорваться со скалы.

Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2011 год. В последнее время он проживал в Лимасоле.