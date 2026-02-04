Bloomberg: США подготовили дополнительные санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа разработала дополнительные санкции против России, но пока не планирует их вводить, рассказали Bloomberg неназванные европейские чиновники. Как отмечают собеседники агентства, «признаков реализации этих мер не наблюдается».

В декабре 2025 года источники Bloomberg сообщали, что США готовят пакет санкций против российского энергетического сектора, включая суда так называемого теневого флота и трейдеров, содействующих экспорту нефти из России в обход ограничений. Как выяснило агентство, этот план необходим на случай, если российская сторона не согласится на мирный договор с Украиной.

Тем временем к 24 февраля — к годовщине начала боевых действий на Украине — Евросоюз готовит 20-й пакет санкций против России, который может затронуть медь и платину. По данным Politico, обсуждение санкционных мер затягивается.

Лусине Баласян