Подполковника полиции задержали на площади Мужества при получении взятки

Начальника отдела следственного управления УМВД, подполковника полиции, задержали с поличным на площади Мужества 3 февраля при получении взятки в размере 100 тыс. рублей, сообщает «Фонтанка». По данным источника издания, деньги были переданы в обмен на обещание сохранить фигуранту уголовного дела подписку о невыезде, не допуская изменения меры пресечения на более строгую. После задержания полицейский отказался давать показания.

В отношении него возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В рамках расследования была также задержана следовательница, подчиненная фигуранта, которая вела то самое уголовное дело. По мнению источника, знакомого с ситуацией, она могла быть задержана из-за позиции своего начальника и не была осведомлена о схеме.

Андрей Маркелов