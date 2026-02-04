Песков: РФ поддержит политику ЕС в Арктике, если она направлена на сотрудничество

Если предложение Евросоюза о новой политике безопасности в Арктике предполагает международное сотрудничество, Россия готова приветствовать эту инициативу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Если имеется в виду конфронтация, что сейчас весьма модно в Брюсселе, то, конечно, вряд ли мы сможем это приветствовать, и вряд ли это будет иметь какой-то позитивный эффект»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас накануне призвала к созданию новой арктической политики ЕС, отражающей ценности и устремления ЕС. По ее словам, новую стратегию необходимо основывать на прочном партнерстве.

Лусине Баласян