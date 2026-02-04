«Мать и дитя» построит поликлинику в Лахте за 1,2 млрд рублей

Сеть клиник «Мать и дитя» возведет в Приморском районе Санкт-Петербурга амбулаторно-поликлинический центр. Об этом рассказала София Денисова, директор Северо-Западного региона ГК «Мать и дитя».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Власти города выделили компании участок в округе Лахта-Ольгино площадью 5604 кв. м. На нем появится двухэтажное здание общей площадью свыше 2500 кв. м. Инвестиции в проект составят около 1,2 млрд руб., источником финансирования выступит ООО «Хавен».

Строительство займет 33 месяца с момента заключения договора аренды земли. Запуск объекта намечен на конец 2027 года.

В Петербурге «Мать и дитя» пока сосредоточится на расширении действующего госпиталя и новом корпусе, отметила госпожа Денисова. Дополнительные проекты компания изучает выборочно.

Хренкова Александра