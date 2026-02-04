Почти 3,6 тыс. человек остались без тепла в Юрге из-за коммунальной аварии

Под отключение теплоснабжения попали около 3,6 тыс. человек в Юрге (Кузбасс) из-за двух аварий на теплосетях. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, отключение затронуло 31 многоквартирный дом. Завершить ремонтные работы планируется до 24:00 по местному времени. В областной прокуратуре «Ъ-Сибирь» уточнили, что фиксируется снижение подачи тепла в домах, полного отключения теплоснабжения не произошло.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на 5 февраля в Кемеровской области ожидается похолодание до -20 градусов, днем — до -17 градусов.

Александра Стрелкова